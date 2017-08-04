Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'e İspanya'nın Sevilla takımı çıktı. İspanyol takımında, Fenerbahçe'den 12,5 milyon euroya transfer edilen Simon Kjaer de bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi başladı...

Qarabag - FC Kopanhagen

Apoel FC - Slavia Prag

Olympiacos - Rijeka

Celtic - Astana

Hapoel Beer Sheva - Maribor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - Sevilla

Young Boys - CSKA Moskova

Napoli - Nice

Hoffenheim - Liverpool

Sporting Lizbon - Steaua Bükreş

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE KADAR KAZANDIRACAK?

UEFA, 2015 ile 2018 arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere ne kadar para dağıtılacağını belirledi. Yeni belirlenen miktarlar eskisine göre daha ciddi boyutlara ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödenecek rakam 1 milyar 257 milyon Euro'ya yükseldi. Yeni düzenlemeyle, playoff'ta eleyen takıma 2, elenen takıma ise 3 milyon Euro ödenecek. Market havuzundan ödenen yüzde 45'ten 40'a düşürülse de, Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödül tutarı yüzde 60 oranında arttırıldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında her galibiyet için 1.5 milyon; beraberlik için 500 bin Euro ödeyecek. İkinci tura çıkan takımlara ekstra 5,5; çeyrek finalistlere 6 milyon ve yarı finalistlerlere ise 7 milyon Euro daha ödenecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kasasına 15, 2. olan takımın kasasına ise 10.5 milyon Euro girecek.

Süper Kupayı kazanan takım 4 milyon Euro, diğer finalist ise 3 milyon Euro alacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım grup maçlarının hepsini kazandığı takdirde toplamda en az 52 milyon Euro kazanabilecek. UEFA bu paralara ek olarak, 482,9 milyon Euro'luk pazarlama payı daha dağıtacak.