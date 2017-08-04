UEFA Avupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırmayı başarmıştı. Gruplara kalma yolunda son iki karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'dan Vardar takımı ile eşleşti.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.
Eşleşmeler şöyle:
Shekendija - Milan
Osijek - Austria Wien
Apollo Limasol - Midtjylland
Zvezda - Krasnodar
Hafnarfjordur - Braga
Brugge - AEK
Maritimo - Dinamo Kiev
Vardar - FENERBAHÇE
Domzale - Marsilya
Ajax - Rosenborg
Partizan - Videoton