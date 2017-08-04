Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırmayı başarmıştı. Gruplara kalma yolunda son iki karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'dan Vardar takımı ile eşleşti.



Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.



Eşleşmeler şöyle:

Shekendija - Milan

Osijek - Austria Wien

Apollo Limasol - Midtjylland

Zvezda - Krasnodar

Hafnarfjordur - Braga

Brugge - AEK

Maritimo - Dinamo Kiev

Vardar - FENERBAHÇE

Domzale - Marsilya

Ajax - Rosenborg

Partizan - Videoton