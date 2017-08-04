Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Valecia’dan kadrosuna kattığı Alvado Negredo, Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman toplantıda Alvaro Negredo’yla birlikte kameraların karşısına geçerken, Beşiktaşlı yöneticiler ve Negredo’nun ailesi de toplantıyı takip etti.

ORMAN: İŞİMİZ TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK

Önce söz alan Fikret Orman, kendileri için mutlu bir gün olduğunu ifade ederek, “Hep söylüyorum bizim işimiz taraftarlarımızı mutlu etmek. Negredo transferiyle birlikte taraftarlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Negredo’ya, değerli ailesine ve sevgili eşine hoş geldin diyoruz. Biz çok istedik bu transferi, Negredo da istedi. Bizim prensibimiz, bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla oluyor. Burada mali koşulların haricinde gönül koşullarının uyması ve oyuncu karakterinin de Beşiktaş’a uyması önemlidir. Dün ailecek yemek yedik ve böyle düzgün bir karakteri Beşiktaş’a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah bu senenin gol kralı Beşiktaş’ta olacak. Tekrar hoş geldin diyorum” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA KULÜPLERDE ÖNCELİK PARA OLABİLİR AMA BEŞİKTAŞ’TA ÖNCELİK PARA DEĞİL”

Negredo’ya Fenerbahçe’nin teklif yapıp yapmadığıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Fikret Orman, “Burada imzalar kağıtlara değil, kalplere atılır diye yazı yazıyor arkamızda. Beşiktaş’a gelecek olan futbolcular için tek şart para değildir. Başka kulüplerde bu böyle olabilir. Beşiktaş’ın büyüklüğü, taraftarla olan ilişkisi, burasının bir aile olması en önemli etkenlerden birisidir. Futbol ailesi çok küçük bir aile. Herkes birbirini arayıp takımlarının durumlarını öğrenebiliyor. Tabii ki fazla parayı seçenler olabilir ama bizim tarzımız o tip oyuncularla değil, profesyonel şekilde mutlu olmak isteyen oyuncularla birlikte olmak. Başka takımların yapmış olduğu teklifler Beşiktaş’ı zedeleyecek pozisyonda değildir. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen yönetici arkadaşlarıma, Negredo’nun menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Ailesiyle de mutlu günler dilerim” dedi.

NEGREDO: NE KADAR DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİ ANLADIM

Başkan Fikret Orman’la dün yemek yediğini söyleyen Alvaro Negredo, “Bir kez daha ne kadar doğru bir yerde olduğumu hissettim. Ailemle birlikte geldim buraya. Transfer söylentilerinin çıktığı andan itibaren taraftarların bana olan ilgisi mükemmeldi. Ben de bana olan inançlarını kırmamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

"BÖYLE BİR TARAFTAR GÖRMEDİM"

Çok kısa süredir İstanbul’da olmasına karşın kendisine olan ilginin ve yapılan karşılamanın çok sıcak olduğunu söyleyen başarılı forvet, “İnsanların ilk tepkileri çok sıcaktı. İmza isteyenler ve fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Bulunduğum yerler içerisinde bu şekilde bir karşılama ve taraftar görmedim” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş’ın Negredo transferini duyurduğu videonun hatırlatıldığı ve “Eğer bir futbolcuyu arayıp ikna etmek isteseydin, ne söylerdin” sorusunu yanıtlayan Negredo, “Birisini arayıp ikna etmek için konuşacak olsaydım, çok fazla düşünmemesini söylerdim” cevabını verdi.

“ŞAMPİYON TAKIMA GELEN OYUNCU, ŞAMPİYON OLARAK DEVAM ETMEK İSTER”

Beşiktaş’taki hedefinin bu sene de şampiyonluk olduğunu söyleyen yıldız golcü, “Şampiyon takıma gelen oyuncu şampiyon olarak devam etmek ister. Beşiktaş ailesinin şampiyon olarak daha da büyümesini istiyorum” diye konuştu.

"ÖNCE BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYON YAPALIM"

Mario Gomez ve Aboubakar’ın Beşiktaş’a geldikten sonra Milli Takım’da başarılı olmasının hatırlatıldığı Negredo, “Beşiktaş herhalde şans getiren bir kulüp. Ben de şanslıyım burada olduğum için. Milli Takım uzun bir yol. Günlük bir çalışmayla buralara ulaşmak mümkün olmaz. Önce bir Beşiktaş’ı şampiyon yapalım, sonrasında milli takıma bakarız” yorumunu yaptı.

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Medel ile ilgili de konuşan Negredo, “Transfer başkanımızın sorumlu olduğu bir bölüm. Medel büyük bir oyuncu, beraber de oynadık. Büyük oyuncular her zaman birbirlerini iyi karşılarlar. Bu konuyu başkanımıza sormanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN: 100 GOL ATAR

Negredo’ya sorulan “Bu sezon aklında gol sayısı var mı” sorusuna Başkan Fikret Orman, “100 gol” diyerek esprili bir yanıt verdi. Negredo ise, “Fazla rakamlara takılmak istemiyorum. Bütün oyuncular gibi ben de en iyi sezonumun üzerine çıkmak isterim ve çıkabileceğime de inanıyorum. Dediğim gibi rakamlara takılmak istemiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamaların ardından Alvaro Negredo ve Başkan Fikret Orman birlikte poz verdikten sonra, fotoğrafa Negredo’nun eşi ve çocuğu da katıldı. Başkan Fikret Orman, Negredo’nun bebeğini kucağına aldı, sonrasında da yöneticilere dönerek, “Çocuğa bir nazar boncuğu yaptırın” dedi.