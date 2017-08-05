Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ben Arfa'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan ancak transferi tamamlayamayan Fenerbahçe'de, Mathieu Valbuena'nın sol kanattan forvet arkasına kaydırılması düşünülüyor.

10 NUMARA VALBUENA

Teknik heyetin, Sturm Graz maçında Dirar'a yaptığı asist ve mücadeleci futboluyla tribünlerin alkışını toplayan Fransız yıldızı merkeze çekerek, serbest oynatmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Valbuena, Lyon'da hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapıyordu.

TEK ÖN LİBERO DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu arada Aykut Kocaman'ın, Mehmet Ekici döndükten sonra tek ön liberoya geçiş yapacağı aktarıldı. Sturm Graz ile oynanan iki maçta da ortada Souza ve Ozan'ı görevlendiren Kocaman, Ekici'ye ilk 11'de forma verecek.

Orta sahanın daha hareketli ve üretken olmasını hedefleyen deneyimli hocanın ön liberodaki tercihini Souza'dan yana kullanacağı ifade edildi