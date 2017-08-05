Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta sahayı yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Bordo- Mavililer, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

HEDEF SOSA VE SİSSOKO

Daha önce Zlatko Junuzovic ile uzun bir süre görüşen ancak Avusturyalı futbolcunun her gün artan talepleri nedeniyle transferden vazgeçen Fırtına, Moussa Sissoko ve Jose Sosa isimleri üzerinde yoğunlaştı.

SİSSOKO KİRALANACAK

Teknik direktör Ersun Yanal’ın talimatı ile Sissoko için İngiliz temsilcisi Tottenham ile pazarlık masasına oturan Trabzonspor, Lacivert- Beyazlılar ile kiralık konusunda anlaşmaya vardı. Fransız yıldız ile de vakit kaybetmeden görüşmelere başlayan Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

SOSA'DAN HABER BEKLENİYOR

Sosa konusunda ise Milan’la her konuda anlaşmaya varan Fırtına, Arjantinli futbolcu ile görüşmelerine devam ediyor.

Tecrübeli oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro teklif eden Trabzonspor, Sosa’dan gelecek yanıtı bekliyor.