Beşiktaş Kulübü, yarın oynanacak Süper Kupa finali öncesi yeni sezonun forma numaralarını açıkladı.
10 NUMARA OĞUZHAN OLDU
Merakla beklenen yeni 10 numara, takımın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup oldu.
Yeni golcü Negro 9 numarayı aldı. Portekizli yıldız Pepe ise 5 numarayı tercih etti. 17 numaranın saklanması, yeni transfer Jeremain Lens'i akıllara getirdi.
İŞTE KADRO NUMARALARI
1. Fabri
2. Mitrovic
3. Adriano
4. Milosevic
5. Pepe
6. Tosic
7. Quaresma
8. Babel
9. Negredo
10. Oğuzhan Özyakup
11. Mustafa Pektemek
13. Atiba
14. Fatih Aksoy
15. Orkan Çınar
18. Tolgay Arslan
19. Pedro Franco
20. Necip
22. Aras Özbiliz
23. Cenk Tosun
29. Tolga Zengin
32. Beck
33. Atınç
54. Hüseyin Yılmaz
55. Gökhan Töre
70. Sedat Şahintürk
71. Boyko
77. Gökhan Gönül
88. Caner Erkin
94. Talisca
97. Utku Yuvakuran