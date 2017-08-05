Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray sezon öncesi son hazırlık maçını Avusturya'da Hertha Berlin ile yaptı. İlk yarıda silik bir görüntü çizen sarı-kırmızılı ekipte ikinci yarıda Fernando ve Badou Ndiaye görücüye çıktı. Yeni oyuncularla birlikte etkili oynamaya başlayan Galatasaray aradığı golü Eren'in harika golüyle buldu. Ancak ilerleyen dakikalarda Ibısevic'in golüyle geriye düştü.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

3' - Hertha Berlin kullandığı kornerden Rakik'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

20' -Gomis'in pasıyla defansın arkasına kaçan Rodrigues'in vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

35' - Selçuk İnan sakatlanarak yerini Koray Günter’e bıraktı.

İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

46’ - Tolga, Ahmet ve Mariano oyundan çıkarken, yerlerine Fernando, N’Diaye ve Carole oyuna girdi.



52' - Gomis kaleciyle karşı karşıya kaldı aşırtması üst ağlarda kaldı.



57' - Galatasaray ataklarını sıklaştırdı. Yeni transfer Fernando pası Belhanda'ya bıraktı onun vuruşu yandan auta gitti.



60' - Galatasaray Eren'in estetik şutuyla golü buldu ve 1-1'lik eşitliği yakaladı.



73' - Maicon ve Belhanda çıktı. Atalay ve Donk oyunda.



74' - Frikiği hızlı kullanan Berlin Ibisevic ile aradığ golü bularak 2-1 öne geçti.



78’ Rodrigues ve Linnes çıktı, Tarık ve Emrah oyunda.



82'- Galatasaray Sinan ile müsat pozisyonu değerlendiremedi.



90' - Maç 2-1'lik skorla sona erdi.