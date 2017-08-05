Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, kupayı istediklerini belirtirken, "Yeni bir sezona başlıyoruz, Samsun gibi büyük bir şehrimizde. Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Resmi ilk maçımızı oynayacağız. Hazırlık döneminde hiç maç kazanamadık, umarım resmi maçlara kazanarak başlarız. Gökhan Gönül, Atınç ve Talisca oynayamayacak. 6-8 hafta düşünürsek, hazırlık maçlarının devam ettiğini düşünüyorum. Resmi maçlardan itibaren o yolunu buluyor. Bu maçları kaybetmeyi, kötü oynamayı gerektirmez, ama her geçen gün iyiye gidiyoruz. İdmangücü'ne sempatisi olan iki hocayız biz, o yüzden felsefemiz de birbirine benziyor. 4 tane resmi maçımız var, Konyaspor ile başlıyoruz, sonra 3 lig maçımız var. Pepe çok az çalıştı bizimle. Negredo daha dün geldi. Yeniler gelebilir, gidenler olabilir. Bahanelerle kendimizi kurtaramayız" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: "TALISCA SORUNU ÖNEMLİ BİR PROBLEM DEĞİL"

Talisca'nın Benfica tarafından geri çağrılması için de konuşan Güneş, "Talisca bildiğim kadarıyla önemli bir problem değil. Onlar, 1 yıl sözleşmesi kalacağı için baskı yapıyor diye düşünüyorum. Baskı yaparak onu gelecek sezon satmayı planlıyorlar. Kiralık da olsa sonuçta bizim oyuncumuz. Salı gününe kadar halledilir diye düşünüyorum. Talisca yetenekli bir oyuncu, dünya çapında bir oyuncu olmasını beklerim, öyle yetenekli bir oyuncu" diye konuştu.

Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'ın başına geçmesi ile ilgili de konuşan Güneş, "Benim beklentim, Türk antrenöre gidilmesiydi. Ama yabancılar içinde de Lucescu'nun doğru olduğunu düşünüyorum. Kısmet değildi Milli Takım. Lucescu iki büyük takımda çalıştı Türkiye'de. Kritik maçlar var. Ben iki işi yapmayı doğru bulmadığımı, kararı başkanın vereceğini, ama mutlaka zorlarlarsa gelebileceğimi söyledim. Yine yardımcı olurum. Lucescu'ya başarılar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

AKÇAY: "SAHADA DA RANGE ROVER OLSUNLAR"

Mustafa Reşit Akçay ise, "Değerli bir teknik adamla yan yana oturmaktan dolayı mutluyum. Umarım her şey onun ve Beşiktaş için olumlu gerçekleşir. Konyaspor olarak Beşiktaş gibi lig şampiyonu ile karşılaşıyor olmak bizim için bir keyif. Camiamız 2-3 yıldan beri yükselişte, umarım yarın akşam da bunu devam ettirecek bir davranış gerçekleştiririz. Bu gece belki de 3 gibi herkes uyuyabilir. İyi bir mücadele olacak. 0 günlük bir hazırlıkla maça çıkıyoruz. Ortaya çıkabilecek handikaplardan dolayı seyircilerden özür dileyebiliriz. Bu fiziksel yetersizlikten dolayı olabilir. Türk antrenörlüğü artık belli noktaları aşmıştır. Bundan sonra Türk antrenörüne duyulacak güvenin karşılığı eksik olmayacaktır. Güvenmiyoruz, yetiştirmiyoruz. 25 bin üyesi olan bir sektörden ikinci bir Şenol hoca çıkmadı" dedi.

Yabancı oyuncularla ilgili bir eleştiri getiren Akçay, "Yabancı oyuncuların burayı plaj gibi düşünmesi canımı sıkıyor. Range Rover'a binen adam, sahada da Range Rover olmalı. 5-10 bine devşirme yabancıları koşturuyoruz, 37. oluyor. Bizimkileri de göndersen 47. olur, ne olur yani" diye konuştu.