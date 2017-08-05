Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da Barcelona forması giyen Arda Turan’ın, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım olay oldu.

Neymar'ın ayrılmasıyla forma şansı artan Arda'nın durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılıların, ilk hamlesini bu hafta içinde yaptığı ortaya çıktı.

Arda için Florya altyapısında hocalık yapan Galatasaray Futbol Akademisi Gelişim Sorumlusu Emrah Bayraktar İspanya'ya gitti. Barcelona'da eski öğrencisi ile görüşen Bayraktar'ın transfer için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

30 yaşındaki Arda için ciddi bir teklif almayan Barcelona, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan futbolcuyu kiralamak yerine takımda tutarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Twitter hesabından Messi ile girdiği ikili mücadelenin fotoğrafını paylaşan Arda, “Çalışmaya devam” yazması, ‘Takımda kalıyor’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.