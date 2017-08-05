BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Hollandalı yıldız, Jeremain Lens ile anlaşmaya vardı. Lens, yarın 18:00'de İstanbul'da olacak.
Hollandalı yıldızın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
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BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Hollandalı yıldız, Jeremain Lens ile anlaşmaya vardı. Lens, yarın 18:00'de İstanbul'da olacak.
Hollandalı yıldızın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Etiketler : Beşiktaş,Jeremain Lens,