Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Hollandalı yıldız, Jeremain Lens ile anlaşmaya vardı. Lens, yarın 18:00'de İstanbul'da olacak.

Hollandalı yıldızın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.