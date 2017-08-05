Dünya Atletizm Şampiyonası 100 metre yarı finalinde piste çıkan Usain Bolt, 9.98'lik derecesiyle Christian Coleman'ın ardından 2. sırayı alarak finale yükseldi. Final yarışı bu akşam saat 23.45'te koşulacak.
Usain Bolt adını finale yazdırdı
05.08.2017 - 23:41 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarı finalinde yarışan ünlü atlet Usain Bolt, finale yükseldi.
Etiketler : Dünya Atletizm Şampiyonası,Usain Bolt,
494202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494202.aspx
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Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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3
Konyaspor
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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Bursaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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K.D.Ç. Karabük
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Kasımpaşa
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14
Kayserispor
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15
Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
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Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
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Y.
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1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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BŞB Erzurumspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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İstanbulspor
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15
Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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Ümraniyespor
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