Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya rekortmeni ve Olimpiyat şampiyonu Almaz Ayana’nın yılın en iyi derecesini koşarak kazandığı 10 bin metre kadınlar finalinde 33 atlet yarıştı. Müsabaka başında Almaz Ayana, eski şampiyon Tirunesh Dibaba ve Kenyalı Agnes Tirop ile birlikte seyirciye tanıtılan dört atletten biri olan Avrupa şampiyonu Yasemin Can, dev finali 31:35.48 ile 11. sırada noktaladı.

Bu dalda Olimpiyat altıncılığı bulunan Yasemin, başlarda bir süre liderlikte götürdüğü yarışta dördüncü kilometreyi Almaz Ayana’nın hemen arkasında geçti. Ancak bu dakikadan sonra tempoyu bir anda artırarak farkı açmaya başlayan Ayana’nın hızına ayak uyduramayan Yasemin Can, önce arkadaki gruba yakalandı, son iki kilometrede ise daha geriye düştü. Yasemin, finişten 31:35.48 ile geçtiği yarışı 11. olarak tamamladı.