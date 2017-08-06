Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmza törenine Türkçe "Günaydın" diyerek başlayan Brezilyalı, "Çok önemli ve dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim. Kulübün tarihinde önemli Brezilyalı oyuncular da var. Teklif geldiğinde inanılmaz mutlu oldum. En önemli referans Porto'dan da arkadaşım Maicon'du. Çok güzel şeyler söyleyince bu transfer gerçekleşti. Melo'nun Galatasaray taraftarı için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Melo gibi ben de adımı Galatasaray tarihine yazdırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BONUSSARAY: 5.4 MİLYON EURO

Transfer döneminde yaptığı hızlı girişle dikkat çeken ve kadrosunu yenileyen Galatasaray, yalnızca 27 milyon 700 bin Euro ödemekle de kalmadı, kadrosuna kattığı Younes Belhanda, Maicon, Badou Ndiaye, Fernando dörtlüsü için kulüplerine 5 milyon 400 bin Euro ekstra ödeme taahhüt etti. Bu oyuncular belirli bir maç sayısına ulaşır ve sarı-kırmızlılar Avrupa'nın yolunu tutarsa kulübün kasasından 5 milyon 400 bin Euro daha çıkacak.