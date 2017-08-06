Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli oyuncu, ilk yapılan görüşmelerde yıllık 4 milyon Euro isterken, Milan kendisini satış listesine koyduktan sonra bu rakamı 3 milyon Euro'ya düşürmüştü. Trabzonspor ise Arjantinli oyuncuya Milan'dan kadrosuna kattığı Kucka'nın aldığı 2.25 milyon Euro'yu teklif etti. Ancak Sosa 3 milyon Euro'da diretince, görüşmeler tıkandı. Sosa cephesindeki bu gelişme üzerine gözler Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'ya çevrildi. ikna turları Fransız yıldız için İngiltere'ye giden menajer Özkan Doğan, Tottenham ile ilk görüşmeden olumlu yanıt alamadı. Sissoko'nun Trabzonspor'a gelmek istediğini açıklayan Başkan Muharrem Usta kulübüyle görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Bu futbolcuyu kiralamak isteyen bordo-mavililer görüşmeden çıkacak sonuca göre hareket edecek.