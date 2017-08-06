Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı döneminde dördüncü defa Malatya’ya gelmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirten Erdoğan, “120 milyon liralık bir yatırım olan 27 bin seyrici kapasiteli stadyumun açılışını yapıyoruz. Size 27 bin kişilik stadı bugün açıyoruz, stat boş kalırsa yandınız, ondan sonra kapıyı da kilitleriz” diyerek esprili bir dille çağrıda bulundu. Yeni stadın Malatya’ya yakışan bir eser olduğunu belirten Erdoğan, “Malatyalıların koltuklarını doldurmak suretiyle bu stadın hakkını vereceğine inanıyorum. Uzun bir aranın ardından yeniden Süper Lig’e çıkan Malatyaspor’un burada kalıcı olabilmesi için şehrin takımına sahip çıkması, takımın da şehre layık olmak için canla başla mücadele etmesi gerekir” dedi.

Erdoğan’dan 53 esprisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a adının yazılı olduğu 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye edildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in elinden 44 numaralı formayı alan Erdoğan, “Olmaz 44 olmaz. 53 olacak” diyerek, kendi memleketinin plaka numarasını ima etti. Başkan Gevrek de “Biz sizi Malatyalı olarak biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım” şeklinde espri yaptı. Bunun üzerine Erdoğan gülerek, hediye edilen formayı kabul etti.