Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlarken, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Transfer piyasasındaki El Clasico’nun sebebinin ise Dortmund’un Fransız genç yeteneği Ousmane Dembele olduğu öğrenildi. İki İspanyol kulübünün de 20 yaşındaki oyuncu için 100 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edilirken, Dortmund’un bu tekliflere henüz cevap vermediği belirtildi. Alman ekibine geçen sezon Rennes’ten 15 milyon avroya transfer olan Dembele, ilk sezonunda 49 maçta 10 gol ve 19 asistle mücadele etmişti.