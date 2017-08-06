Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Borda-mavili ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Karadeniz ekibinin konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000 EUR garanti ücret ödenecektir."

BURAK İÇİN FESİH BEDELİ ÖDENECEK

Trabzonspor, renklerine bağladığı başarılı futbolcu Burak Yılmaz’ın eski kulübü Çin ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan’a fesih bedeli olarak 3 milyon 500 bin Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.’ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000 EUR ödenecektir."