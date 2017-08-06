Bir yandan Arda Turan transferini bitirmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan tecrübeli futbolcunun A Milli Takım’da büyük sıkıntılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim’le ilgileniyor. Başkan Dursun Özbek’in, kurmaylarını da yanına alarak önümüzdeki günlerde Terim’in kapısını çalacağı öğrenildi.
Fatih hocanın ilk etapta sportif direktör sıfatıyla Florya’ya getirilmesi planlanıyor. Tüm transferler tamamlanıp takım kurulduktan sonra ise taşlar yerinden oynayabilir.
Özellikle birkaç kötü sonuç daha alınması halinde, mevcut teknik adam Tudor’la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Terim kulübeye geçecek. (Fanatik)
Galatasaray, Fatih Terim'i ikna için gidiyor...
06.08.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkan Özbek ve kurmaylarının, önümüzdeki günlerde Fatih Terim’i ikna etmeye çalışacağı ileri sürüldü.
Bir yandan Arda Turan transferini bitirmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan tecrübeli futbolcunun A Milli Takım’da büyük sıkıntılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim’le ilgileniyor. Başkan Dursun Özbek’in, kurmaylarını da yanına alarak önümüzdeki günlerde Terim’in kapısını çalacağı öğrenildi.
Etiketler : Galatasaray,Fatih Terim,
494335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494335.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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0
0
0
3
Konyaspor
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0
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0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
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0
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0
0
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0
5
Beşiktaş
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0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
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0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
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0
0
0
18
Trabzonspor
0
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0
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
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0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
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0
0
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0
0
10
Eskişehirspor
0
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0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0