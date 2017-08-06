Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan golcü oyuncu, altına da, “Her zaman her yerde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız’a; Trabzonspor’umuz ve benim için bulundukları başarı dileklerine teşekkür ederim” notunu düştü. Burak’ın bu paylaşımı çokça beğeni aldı.