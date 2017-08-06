Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Çekya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 10. ayağı, Çekya'nın Brno kentindeki 5,4 kilometrelik pistte 22 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Marquez, 44.15.974'lük derecesiyle bu sezon 3'üncü, MotoGP kariyerinin 32. birinciliğini elde etti.

Liderden 12.4 saniye sonra damalı bayrağı gören Marquez'in İspanyol takım arkadaşı Dani Pedrosa, 2'nci oldu. Movistar Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise liderin 18.1 saniye gerisinde 3'üncü sırayı aldı. Puanını 154'e çıkaran Marquez, pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 13 Ağustos'ta koşulacak.

PİLOTLARIN KLASMANI

Çekya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 154 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) - 140

3. Andrea Dovizioso (İtalya) - 133

4. Valentino Rossi (İtalya) - 132

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 123