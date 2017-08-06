Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan'ın Umdurman kentindeki Veddül Beşir köyüne ait futbol takımı, yeni sezonda Türk Milli Takımı'nın formasıyla başarı arayacak.

Başkent Hartum'a 50 kilometre uzaklıkta yer alan köyün gençlerinden oluşan Veddül Beşir Spor Kulübü, yeni sezon maçlarına Türk iş adamları tarafından tedarik edilen milli takım formalarıyla çıkacak.

Kadrosunda 17 futbolcusu bulunan takımın teknik direktörü Muhammed İsa, kendilerini "Türk Gücü" olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin mazlum coğrafyalara yaptığı yardımlar herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Yapılan iyiliklerden biz Sudan halkı da nasipleniyoruz. Türkiye'ye karşı vefa borcumuzu ödemek adına bu sezon Türkiye formasıyla maçlarımıza çıkacağız. Umarım bize başarı getirir." diye konuştu.

Ay-yıldızlı formanın kendilerine güç vereceğini dile getiren İsa, "Türklerin duygusal hareket ettiğini biliyorum. Önlerindeki engel ne olursa olsun son ana kadar vazgeçmiyorlar. EURO 2008'de yaptıkları geri dönüşleri bütün dünya hayranlıkla izledi. Oyuncularıma sürekli onları anlatıyorum. Başarabileceklerine inanıyorum. Bütün köy halkı bizim arkamızda. Bu sezon umarım iyi işler çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu ve milli takımı elinden geldiğince takip ettiğini kaydeden takım kaptanı Ahmed Cemal ise "Barcelona'da oynayan Arda Turan idolüm. Kendisini beğenerek izliyorum. Hakan Çalhanoğlu ve birçok Türk futbolcuyu beğeniyorum." dedi.

Savunmada görev yapan Muhammed Abdullah da, "Takım olarak Türkiye formasını giymeye karar verdik. Formaları bizlere tedarik edenlere minnettarız. İnşallah bu sezon bizim için güzel geçecek ve bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 150 hanenin yer aldığı köyde, futbol takımı seçmelerde başarılı olan gençlerden oluşuyor. Veddül Beşir, maçlarını köy meydanında bulunan toprak sahada oynuyor.