Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa müsakabasında skor 1-1 devam ederken Konyaspor taraftarlarının olduğu bölümden kelebek bıçak atıldı.

KELEBEĞİ HAKEME SALLAYARAK TESLİM ETTİ

Quaresma bıçağı yerden alarak oynamaya başladı. Ardından hakeme teslim etti. Quaresma'nın bu görüntüleri izleyenleri oldukça şaşırttı.

Hakem de Quaresma'dan aldığı bıçağı 4. hakemin bulunduğu bölüme giderek yetkililere teslim etti. Bu olay sonrası Konyaspor, kendi taraftarının olduğu tribünden bıçak atıldığı için yüksek ihtimalle ceza alacak.