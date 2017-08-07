Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa müsabakasında Atiker Konyaspor karşısında, santrforda Cenk Tosun'a yer verirken, Alvaro Negredo 18 kişilik kadroya girdi.

Beşiktaş'ta Benfica'nın lisans için gereken evrakları göndermemesi nedeniyle Anderson Talisca kadroda yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Talisca'nın yerine Tolgay Arslan'a şans verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giydi.

Siyah-beyazlıların İspanya'nın Real Madrid takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Pepe, Real Betis ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti. Güneş, Pepe'yi ilk 11'de sahaya sürerken, 3 gün önce transfer edilen Alvaro Negredo ise ilk 18 kişilik kadroya alındı.

Şenol Güneş, kaleci tercihini Fabricio'dan yana kullandı. Siyah-beyazlılarda Tolga Zengin, Mtirovic, Negredo, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Necip Uysal ve Caner Erkin yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

GÖKHAN VE ATINÇ YOK

Beşiktaş'ta 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Samsun'a getirilmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi olduğu için ameliyat olan Gökhan Gönül ile Atınç Nukan'ı kadroya almadı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jeremain Lens, Hollanda'dan özel bir uçakla maçı takip etmek için direk Samsun'a gelerek tribünde yer aldı.