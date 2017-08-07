Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakem Fırat Aydınus'un maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla Atiker Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Siyah-beyazlı taraftarlardan da sahaya girenler olması üzerine iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

Her iki takımın taraftarının bulunduğu tribünlerden sahadakilerin üzerine yabanca cisim atıldı. Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünlerde koltuklar ve demir korkuluklar kırıldı.

Polis ile özel güvenlik görevlilerinin çabasıyla sahadaki taraftarlar dışarıya çıkarıldı. Kupa töreni öncesinde de Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünler tamamen boşaltıldı.

Olayların yatıştırılmasının ardından Atiker Konyaspor'a kupası verildi.