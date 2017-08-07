Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Atiker Konyaspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından, "2017 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.
Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Konyaspor'a tebrik
07.08.2017 - 02:44 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u tebrik etti
Etiketler : erdoğan,konyaspor,
494398 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494398.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0