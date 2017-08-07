Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Atiker Konyaspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından, "2017 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.