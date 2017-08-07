Şu ana kadar oynadığı maçlarda beklenen performansın altında kalan Faslı yıldız, biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarların Sneijder sevgisini bildiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir takım kuruluyor. Hem saha içi hem saha dışında birbirimizi yeni tanımaya başladık. Takım olarak zamana ihtiyacımız var. Benim de gerçek performansımı göstermem için biraz zaman gerek. 10 numara baskısını kaldıracağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Sezonun başlamasına çok az zaman kaldığını vurgulayan Belhanda, "Her şey güzel olacak. Yeter ki taraftarımız yanımızda olsun ve bize destek versin'' diye konuştu.
Belhanda'dan taraftara 10 numara söz
07.08.2017 - 05:13 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in 10 numaralı formasını alan yeni transfer Younes Belhanda taraftara mesaj gönderdi.
Kaynak: Sabah
Etiketler : belhanda,sneijder,galatasaray,
494408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494408.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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3
Konyaspor
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0
0
4
Alanyaspor
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5
Beşiktaş
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0
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6
Bursaspor
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0
0
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7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
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0
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8
Fenerbahçe
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9
Galatasaray
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10
Gençlerbirliği
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0
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11
Göztepe
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0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
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0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
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15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
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0
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0
17
Sivasspor
0
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0
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0
18
Trabzonspor
0
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
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Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
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0
0
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2
Adanaspor
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0
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0
0
3
Altınordu
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0
0
0
0
4
Balıkesirspor
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0
0
0
0
0
5
Boluspor
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0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
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7
Ç. Rizespor
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8
Denizlispor
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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0
11
Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
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0
13
Giresunspor
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14
İstanbulspor
0
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15
Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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0
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18
Ümraniyespor
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