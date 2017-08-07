Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar oynadığı maçlarda beklenen performansın altında kalan Faslı yıldız, biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarların Sneijder sevgisini bildiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir takım kuruluyor. Hem saha içi hem saha dışında birbirimizi yeni tanımaya başladık. Takım olarak zamana ihtiyacımız var. Benim de gerçek performansımı göstermem için biraz zaman gerek. 10 numara baskısını kaldıracağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Sezonun başlamasına çok az zaman kaldığını vurgulayan Belhanda, "Her şey güzel olacak. Yeter ki taraftarımız yanımızda olsun ve bize destek versin'' diye konuştu.