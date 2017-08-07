Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray yönetimi, kulübün eski kaptanı ve gözbebeği Arda Turan'a sarı-kırmızılı formayı giydirme inadını sürdürüyor. Barcelona'da gözden düşen Arda Turan, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı idareciler, bu hafta içerisinde İspanya seferine çıkacak ve 30 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için teklif sunacak. Galatasaray'ın Barcelona Kulübü'ne Arda Turan'ı bir yıl kiralamak 2 milyon 500 bin Euro önereceği gelen haberler arasında. Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcuya ise 4 milyon Euro net ücret vermeyi planlıyor. Arda, geçen sezon Katalan ekibi adına 30 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol ve 6 asistle oynadı.