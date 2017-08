Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın, Osmanlıspor’dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan orta saha oyuncusu, “Burada olmaktan, bu takımın bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Menajerim tarafından teklif geldi ve her şey çok çabuk gelişti. Ama sonuçta istediğim yerdeyim” dedi. 26 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen diğer teklifler için de “İngiltere’den isteyen vardı ama Galatasaray’ın teklifi geldikten sonra kalbimde sadece Galatasaray vardı. Kalbimin istediği yerdeyim. Umarım bir an önce Galatasaray taraftarları için mücadele eder ve doğru tercih yaptığımı gösteririm” ifadelerini kullandı.

Top kapmayı seviyorum

Oyun stilinden bahseden Ndiaye, “Defansif orta sahayım ama farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum. Gol atabiliyorum, asistler yapabiliyorum. Ama en önemlisi en iyi şekilde takıma yardımcı olabilmek. Oyunun defansif yönü hoşuma gidiyor. Top kapmayı seven, koşan, mücadele eden bir orta sahayım. Top kaptıktan sonra da kazandığım toplarla ileri çıkmayı seviyorum. O nedenle 6 ve 8 numara daha rahat ettiğim pozisyonlar” diye konuştu. Bütün ekibin kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen Senegalli futbolcu, “Bana duyulan bu güvenin karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum. Hedefim büyük bir takıma gitmekti. Şu anda Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim” dedi.