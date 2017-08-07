Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yok artık yuh artık! Futbola özledik derken daha ilk resmi maçta çok vahim olayların eşiğinden döndük... Samsun’daki Süper Kupa maçı öncesi iki takım taraftarı arasında küçük gerilimler vardı. Konyalılar Beşiktaşlıların otobüslerini taşladı. Beşiktaş taraftarının otobüslerinden bıçaklar, kesici aletler ‘savaş’a gider bir görüntüyü andırıyordu. Ardından maç başladı sıkı kontrollere rağmen sahaya meşaleler atıldı. İkinci yarı bir taraftar sahaya girerken yeşil sahada çakı da vardı. Ardından bitiş düdüğünü çalmasıyla Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Bazı Beşiktaşlılar da sahadaydı. Sahada arbede yaşandı. Tribünlerden yabancı cisimler yağdı. Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünlerde koltuklar ve demir korkuluklar kırıldı. Kupa töreni öncesinde de Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünler tamamen boşaltıldı. Olayların yatışmasının ardından kupa verilebildi.

Cezalar yolda

Olaylı Süper Kupa maçı iki kulübe de ağır faturalar çıkarabilir. Meşaleler, çakı, sahaya girme ve arbedenin olduğu mücade sonrası iki kulüp de PFDK’ye sevk edilecek. İki kulüp de 1 veya 2 maç seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Takımlar seyircisiz oynama cezası alırlarsa bunu ligin ilk müsabakasında evlerinde oynayacakları maçta çekecekler. Beşiktaş’ın evindeki ilk maçları Antalya ve Bursa, Konya’nın ise G.Birliği ve Alanya.