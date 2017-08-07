Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol ve Portekiz basınında Ricardo Quaresma üzerinden sahaya atılan bıçak haber konusu oldu.

Beşiktaş-Konyaspor maçında sahaya taraftar girdi ve hemen sonrasında güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldı. Ardından sahaya bıçak atıldı.

Yerden bıçağı alan Quaresma, salladıktan sonra hakem Fırat Aydınus'a verdi. Hakem de Quaresma'dan aldığı bıçağı 4. hakemin bulunduğu bölüme giderek yetkililere teslim etti.

"GANGSTER FİLMİNDEKİ GİBİ"

Yaşanan olayla ilgili İspanyol basınından As Gazetesi, "Türkiye'de neler oluyor? Quaresma sahaya atılan bıçağı gangster filmindeki gibi kapatıp hakeme teslim etti." ifadeleriyle olayı okuyucularına aktardı.

İşte o paylaşım: