Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Cagliari maçı şifresiz ve canlı olarak futbol severlerle buluşuyor. Fenerbahçe Cagliari maçı canlı skor kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'in başlamasına artık günler kala Fenerbahçe, Cagliari ile Ülker Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Ligin başlamasına artık sayılı günler kala heyecan seviyesi de artan böyle özel karşılaşmalara futbol severler özel heyecan besliyor. Peki bu zorlu, bir o kadar da heyecanlı geçecek mücadeleyi Fenerbahçe mi, yoksa Cagliari mi kazanacak? Kıyasıya mücadele olacağı beklenen, ''Fenerbahçe Cagliari mücadelesi hangi kanalda? Fenerbahçe Cagliari maçı şifresiz ve canlı olarak mı yayınlanıyor?'' gibi soruların cevapları merak eden okuyucularımızın için derlediğimiz ''Fenerbahçe Cagliari maçı Şifresiz ve Canlı İzle | FB Cagliari Şifresiz mi?'' başlıklı haberimizi takip etmeniz yeterlidir... İşte Fenerbahçe Cagliari maçı ile ilgili detaylar..

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA MÜJDE



Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına artık sadece bir hafta kala son hazırlık maçına bu akşam İtalyan ekibi Cagliari karşısında çıkıyor. Isla'nın transferi sonrası oynanması planlanan maç için Fenerbahçe yönetimi taraftarları sevindiren bir karar aldı ve mücadeleyi ücretsiz yaptı. Sarı lacivertli taraftarlar bu akşamki mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden izleyebilecek.

Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

07 Ağustos 2017, Pazartesi günü oynanacak karşılanın saat 20.30'da başlayacağı duyuruldu. Karşılaşmanın D-Smart'tan canlı olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Cagliari ilk 11'ler:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i (Cagliari): Kameni, Isla, Mehmet Topal, Skrtel, İsmail, Ozan Tufan, Salih, Stoch, Dirar, Alper Potuk, Van Persie

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı hazırlık maçları

8 Temmuz Fenerbahçe 2-3 CS Juventus Bükreş

12 Temmuz Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon

15 Temmuz Fenerbahçe 0-1 Marsilya

17 Temmuz Fenerbahçe - Athletic Bilbao

19 Temmuz Fenerbahçe 1-1 Monaco

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacaktır. Karşılaşmanın bilet satışları www.passo.com.tr üzerinden olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe - Cagliari bilet fiyatları

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :30,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK :100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :120,00 TL

FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK :180,00 TL

FENERIUM ALT C-G BLOK :200,00 TL

FENERIUM ALT D-F BLOK :230,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK :240,00 TL