Real Madrid Manchester United ile UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Dünyadaki tüm futbol severlerin merak içerisinde beklediği Real Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Bir tarafta Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol devi Real Madrid, öbür tarafta ise Premier Lig devi Manchester United... Kupaların kupası için yarışacak olan Real Madrid Manchester United mücadelesini kim kazanacak? Real Madrid Manchester United maçı şifresiz izlenebilecek mi? Dünya starlarının boy göstereceği Real Madrid Manchester United maçını izleyecek olan futbolseverler, seyrine doyum olmayacak bir karşılaşma izleyecek. TRT ekranlarından şifresiz ve canlı olarak oynanacak Real Madrid Manchester United maçı, Türkiye saatiyle bu akşam 21.45'te naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Manchester United mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, bu akşam TRT ekranlarına kilitlenecek. İşte Real Manchester maçı ile ilgili detaylar...

Real Madrid-M. United maçı TRT'de

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United karşılaşacak. 8 Ağustos Salı günü II. Filip Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve TRT4K'dan yayınlanacak. İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da oynanacak. 1947'de açılan stat, son olarak 2011'de yenilenmişti.

Real Madrid ve ManU Üsküp'te!

Real Madrid ve Manchester United, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yarın oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için bu ülkeye geldi. Başkent Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı'na gelen iki ekip, burada çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Alınan yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı taraftarlar takım otobüslerine yaklaştırılmadı. Real Madrid ve Manchester United kafilelerini taşıyan otobüsler, yoğun güvenlik önlemleri altında buradan kamp yapacakları otellere doğru ayrı ayrı hareket etti. İki otelin önünde çok sayıda Real Madrid ve Manchester United taraftarı bulunurken, coşkulu taraftarlar takımlarını destekleyerek, çeşitli tezahüratlarda bulundu. Maç öncesinde şehrin birçok noktasına Real Madrid ve Manchester United takımlarının bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği taraftar alanı oluşturuldu. İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, II. Filip Arena'da yarın TSİ 21.45'te oynanacak.

UEFA Süper Kupa maçına doğru

Yarın oynanacak 42. UEFA Süper Kupa maçı öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısı düzenledi. İspanyol kulübü Real Madrid'in teknik direktörü Zidane ve İngiltere'nin Manchester United takımının teknik direktörü Mourinho, karşılaşmanın yapılacağı Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da basın mensuplarının karşısına çıktı. Zidane, sezona iyi başlamak istediklerini belirterek, "Sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Her zamanki gibi kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Manchester United'ı iyi tanıyoruz ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Kazanmak için buradayız. Başka şeylerin önemi yok." dedi. Kısa kariyerindeki başarılarının hatırlatılması üzerine her teknik direktör gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Fransız teknik direktör, "Mourinho, Real Madrid'de iyi bir iş çıkardı. Ben de iyi işler yapmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanmam, bir dahi olduğum anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. "Her takım, Real Madrid'i yenmek ister. Çünkü dünyanın en büyük kulübüyüz. İşimizin her yıl daha da zorlaştığını biliyoruz. Fakat bununla mücadele edecek kimliğe ve kazanma iştahına sahibiz." diyen Zidane ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda oynadığı için hazırlık kampında yer almayan Cristiano Ronaldo ve sakatlığı yüzünden 4 aydır sahalardan uzak kalan Gareth Bale'in, iyi durumda olduklarını ve forma giyebileceklerini söyledi.

- Manchester United cephesi

Cezalı Bailly ve Jones'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Rojo, Shaw, Young'dan da yoksun Manchester United'ın çalıştırıcısı Mourinho, "Real Madrid veya Barcelona gibi sürekli Avrupa kupası kazanan bir kulüpte oynamayan bir futbolcu, kolay kolay Süper Kupa maçına çıkamaz. Bu özel anın tadını çıkarmaya geldik." diye konuştu. Mourinho, Real Madrid'deki döneminin hatırlatılması üzerine "Geldiğimde Şampiyonlar Ligi'ne ilk torbadan katılamayan, harika bir tarihi olmasına rağmen kadrosundaki en önemli oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden ötesini göremeyen bir takım vardı. Real Madrid'den ayrıldığımda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 yarı final oynamış, ilk torbaya yükselmiş ve lig şampiyonluğu yaşamış bir takım bıraktım." yorumunu yaptı.



Portekizli teknik adam, United'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bale hakkında ise şunları kaydetti:

"Yarın sahaya çıkması, Real Madrid'de kalmak istediğinin açık bir sinyali olur. Oynamazsa onu isteyen diğer kulüpler gibi biz de elimizden geleni yaparız. Eğer Bale, Real Madrid'in çıkış kapısına yönelirse kapının diğer tarafında bekleyip onun için mücadele etmek isterim."

REAL MADRİD İLE MANCHESTER UNİTED FİNALLERDE İLK KEZ

UEFA Süper Kupa Finali'nde yarın akşam karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ve Manchester United, ilk defa bir organizasyonun final serisinde karşılaşacaklar. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da yarın TSİ 21.45'te oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz takımı Manchester United karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Avrupa kupalarında 10 defa birbirlerine rakip olmasına rağmen ilk kez bir turnuvanın final serisinde karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 10 mücadelede Real Madrid 4, Manchester United ise 2 defa galip geldi. 4 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu mücadelelerde rakip ağlara 20 gol bırakan Real Madrid'e Manchester United da 16 golle karşılık verdi. İspanyol devi Real Madrid, daha önce Süper Kupa'yı 3 defa müzesine götürdü. Manchester United ise bu sevinci sadece 1 kez yaşadı.