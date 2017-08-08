Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesinde Nou Camp Stadı'nda ilk kez taraftarı karşısına çıkan Barcelona, 2016'nın kasım ayındaki uçak kazasında futbolcularının büyük bölümünü ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile karşılaştı.

Alan Ruschel ve Helio Neto ile kazadan kurtulan ancak sağ bacağını kaybeden kaleci Jackson Follmann, maçın başlama düdüğü öncesi duygusal anlar yaşadı. Chapecoense kaptanı Ruschel, oyundan çıktığı 36. dakikada da gözyaşlarına hakim olamadı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Katalan ekibi, Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez ve Denis Suarez'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Mücadelede temsilsimiz Arda Turan yedekler arasında başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş ve kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.