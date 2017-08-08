Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

42. UEFA Süper Kupa maçı öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basın toplantısı düzenledi. Zidane karşılaşmanın yapılacağı Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da basın mensuplarının karşısına çıktı.

Zidane, sezona iyi başlamak istediklerini belirterek, "Sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Her zamanki gibi kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Manchester United'ı iyi tanıyoruz ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Kazanmak için buradayız. Başka şeylerin önemi yok." dedi.

Kısa kariyerindeki başarılarının hatırlatılması üzerine her teknik direktör gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Fransız teknik direktör, "Mourinho, Real Madrid'de iyi bir iş çıkardı. Ben de iyi işler yapmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanmam, bir dahi olduğum anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

"Her takım, Real Madrid'i yenmek ister. Çünkü dünyanın en büyük kulübüyüz. İşimizin her yıl daha da zorlaştığını biliyoruz. Fakat bununla mücadele edecek kimliğe ve kazanma iştahına sahibiz." diyen Zidane ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda oynadığı için hazırlık kampında yer almayan Cristiano Ronaldo ve sakatlığı yüzünden 4 aydır sahalardan uzak kalan Gareth Bale'in, iyi durumda olduklarını ve forma giyebileceklerini söyledi.