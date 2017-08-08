Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

West Ham ile yaşadığı sorunu çözen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağ kanat transferini Feghouli ile çözen sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş ile de yolları ayırdı.

Geçen sezonun sonundan bu yana takımdan ayrılarak Benfica'ya gitmek istediğini dile getiren Sinan Gümüş için sarı-kırmızılı yönetim, Portekiz ekibi ile el sıkıştı. Galatasaray, bonuslar ile birlikte Benfica'dan 3 milyon 500 bin Euro alacak. Cimbom, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Feghouli için ise West Ham'a 4 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

27 yaşındaki Feghouli 31 kez forma giydiği Cezayir Milli Takımı'nda 11 kez fileleri sarstı.