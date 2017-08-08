Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona fazla kiloları ile dikkat çekerek başlayan Brezilyalı forvetin diyet ve çalışma programıyla 8 kilo verdiği ve 103 kilodan 95 kiloya düştüğü belirtilirken, Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez bu kadar fit olduğu kaydedildi.