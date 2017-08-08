Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden sporculardan Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli yarı final serisinde 48.91’lik derecesiyle 2. olarak finalde koşmaya hak kazandı. 2016 Rio Olimpiyatları’nda bronz, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello, 48.91 saniyelik süresiyle bütün serilerin toplamında 6. olarak final biletini aldı. Millî atlet 2016 Rio’da eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61’le geçmiş, finaldeki 47.92’siyle de kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi olmuştu. Dün gece ise Olimpiyat şampiyonu ABD’li Kerron Clement’ın 48.35 ile yarı finalin en hızlı ismi oldu. Yasmani Copello Escobar yarın saat 23.30’da başlayacak finalde madalya mücadelesi verecek. Londra’daki bir diğer temsilcimiz Ramil Guliyev ise erkekler 200 metrede yarı finale çıktı. 4. seride koşan Avrupa 2’ncisi Ramil, 20.16 saniyeyle toplamda 2. sırayı aldı. Ramil Guliyev yarın 22.50’de finale yükselmek için piste çıkacak.