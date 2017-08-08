Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya’nın Real Madrid takımıyla, UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibi İngiltere temsilcisi Manchester United, bu gece Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ‘Süper Kupa’ için karşı karşıya gelecek. II. Filip Arena’da 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

2000’de Galatasaray’ın da kazandığı UEFA Süper Kupa’yı en çok müzesine götüren takımlar beşer defayla Milan ve Barcelona oldu. Kupayı geçmişte 12 ülkeden 24 farklı takım müzesine götürdü. İspanyol ekipleri son 8 kupanın 7’sinde mutlu sona ulaştı. Barcelona ile 2009’da başlayan seri, 2010 ve 2012’de Atletico Madrid, 2011 ve 2015’te Barcelona, 2014 ve 2016’da da Real ile devam etti.

1,2 milyar avroluk maç

Kupayı müzelerine götürmek için karşılaşacak Real Madrid ve Manchester United’ın toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro. Transfermarkt’ın verilerine göre, Real’in tahmini piyasa değeri 714,8 milyon avro, United’ın ise 558,85 milyon avro. Realli Ronaldo’ya 100, Unitedlı Pogba’ya 75 milyon avro değer biçiliyor.

Üsküp maça hazır



Makedonya’nın başkenti Üsküp, Real Madrid ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına hazır. Şehrin birçok noktasında Real Madrid ile Manchester United bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı’nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği “fan zone” oluşturuldu.