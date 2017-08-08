Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Golcü arayışındaki Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ın gözdesi Lucas Perez’in inadını kıramayınca alternatif isimlere yöneldi. Arsenal’in gözden çıkardığı İspanyol golcü önceliği La Liga takımlarına verip sarı-lacivertlileri beklemeye alınca, yönetim Fiorentina’dan Khouma Babacar ve Napoli’den Ducan Zapata için harekete geçti. 24 yaşındaki Babacar konusunda Mor Menekşeler’le prensipte anlaşan Fenerbahçe, Senegalli yıldızla da masaya oturup transferi bitirmek istiyor. Geçen sezon Fiorentina formasıyla 31 maça çıkan ve 14 gol, 2 asistlik performans sergileyen Babacar’ın transferinde Moussa Sow da önemli rol oynuyor. Senegalli yıldız, vatandaşını Fenerbahçe’yi tercih etmesi için ikna etmeye uğraşıyor.

İki golcü alınacak

Babacar’ın yanı sıra 1.89’luk Kolombiyalı golcü Duvan Zapata da Fenerbahçe’nin listesinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Udinese’de kiralık oynayan 26 yaşındaki Zapata için Napoli’yle görüşüyor. Bu arada menajerlerin önerdiği Mario Gomez de değerlendirmeye alınmış durumda. Aykut Kocaman’ın da onayını alan yönetim, hem Wolfsburg’la hem de 32 yaşındaki Alman yıldızla görüşmelere başladı. Kjaer’den elde edilen bonservis bedeliyle eli rahatlayan Fenerbahçe, forvete 2 takviye birden yapacak. Moussa Sow’dan haber bekleyen sarı-lacivertliler, Senegalli yıldızda sorun çıkması halinde iki yeni isme birden imza attırarak forvet hattını güçlendirecek.