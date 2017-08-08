Uğur Aktan
Olay olay olay! Artık Türk futbolu maalesef ama maalesef bu flaş kelimeyle anılır hale geldi. Hem de Avrupa’da isim yapmış önemli oyuncuları transfer ettiğimiz şu günlerde... “Futbolu özledik başlasın şu lig” derken ilk resmî maçta, hem de Anadolu’da sahadaki mücadele gölgede kaldı. Neden? Olaylar yüzünden... Samsun’da oynanan ve Konyaspor’un Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek sezona kupayla başladığı Süper Kupa “rezillikleriyle” gündeme geldi. Karşılaşma devam ederken sahaya atılan kelebek bıçak ve maç sonrası sahaya inen Konyasporlu taraftarlar, güvenlik zaafiyetini gözler önüne serdi. Bu gibi olaylara çözüm olması için uygulamaya konan elektronik bilet sisteminin de başarısız bir proje olduğu görüldü. Olaylı finallerin Samsun’daki Süper Kupa mücadelesiyle sınırlı kalmaması futbol kamuoyuna, “Bu iş nereye gidiyor?” sorusunu sordurdu...
Tarih: 6 Ağustos 2017
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Maç: Beşiktaş-Konyaspor
Maça gelenlerde Passolig şartı yoktu. Başlama düdüğüyle birlikte tribünlerden gelen ses bombası, sis bombası ve meşalelerin yanı sıra sahaya atılan yabancı maddeler emniyeti, önlemleri sorgulattı. Bir taraftar sahaya girdi. Sahaya atılan bir bıçağı Ricardo Quaresma, yerden alarak hakem Fırat Aydınus’a verdi. Ayrıca karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Atiker Konyaspor taraftarı takımını kutlamak için sahaya inerken bunun üzerine kale arkasındaki Beşiktaş taraftarları da sahaya inmek istedi. Çok büyük olayların eşiğinden dönüldü.
Tarih: 31 Mayıs 2017
Stat: Yeni Eskişehir
Maç: Başakşehir-Konyaspor
Türkiye Kupası’nın finali de Süper Kupa gibi olaylıydı. Karşılaşmanın 30. dakikasında finalist Başakşehir’in taraftarları ev sahibi Eskişehirspor’un taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Taraftarların birbirine meşale ve patlayıcı maddeler atması üzerine yetkililer tribünlere müdahale ederken, hakem Fırat Aydınus da oyunu durdurdu. Polisin müdahalesiyle olaylar yatışırken, Eskişehirspor taraftarları da Konyaspor’a ayrılan tribünlere alındı ve mücadeleye devam edildi.
Tarih: 4 Haziran 2017
Stat: Antalya
Maç: Eskişehirspor-Göztepe
TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maçta da tansiyon oldukça yüksekti. En riskli maç kategorisinde oynanan ve bu nedenle iki bin polis ve 800 özel güvenliğin görev yaptığı karşılaşmada stadyuma da çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde sokuldu. Maç esnasında yaşanan olaylar nedeniyle polis ve iki takım taraftarlarının da yaralandığı mücadele hakkında soruşturma başlatılırken, bu tehlikeli aletlerin stadyuma nasıl sokulduğu hâlâ anlaşılamadı. İlk 45 dakikaya eklenen 17 dakikalık uzatma dünya basınında da haberlere konu olmuştu
Olaylar için müfettiş atandı
İçişleri Bakanlığı, olaylarla ilgili iki müfettiş görevlendirilirken bir dizi de karar alındı. Çarşamba günü 81 ilin valileri başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulları toplanacak, ek tedbirler belirlenecek. Maçlarda özel güvenliklere ilave olarak polis ve jandarma takviyesi de olacak. Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.
Avrupa’ya rezil olduk
Süper Kupamız güzel futbolu ve hareketleriyle değil olaylarıyla Avrupa basınındaydı. İspanya ve Portekiz basını maça (pardon olaylara) geniş yer verdi. İspanya’nın en önemli spor gazetelerinden olan AS ve Marca olayı videolu şekilde internet sitelerinden yayınladı. AS “Quaresma kendisine atılan bıçağı hakeme gangster gibi verdi” manşetini atarken Marca ise “Kendise atılan bıçağı Quaresma’nın hakeme verişi korkuttu” şeklinde yazdı. Ve Q7’nin bıçağı hakeme verişinin “haftanın futbol resmi” olduğunu vurguladı. Portekiz’de de 2 spor gazetesi olan Abola ve Record’un manşetlerinde olaylar vardı. Haberlerde Quaresma’nın soğuk kanlı bir hareket yaptığını ve kendisine atılan bıçağı hakeme vermeden önce usta bir şekilde tuttuğu yazıldı.