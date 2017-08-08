Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Olay olay olay! Artık Türk futbolu maalesef ama maalesef bu flaş kelimeyle anılır hale geldi. Hem de Avrupa’da isim yapmış önemli oyuncuları transfer ettiğimiz şu günlerde... “Futbolu özledik başlasın şu lig” derken ilk resmî maçta, hem de Anadolu’da sahadaki mücadele gölgede kaldı. Neden? Olaylar yüzünden... Samsun’da oynanan ve Konyaspor’un Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek sezona kupayla başladığı Süper Kupa “rezillikleriyle” gündeme geldi. Karşılaşma devam ederken sahaya atılan kelebek bıçak ve maç sonrası sahaya inen Konyasporlu taraftarlar, güvenlik zaafiyetini gözler önüne serdi. Bu gibi olaylara çözüm olması için uygulamaya konan elektronik bilet sisteminin de başarısız bir proje olduğu görüldü. Olaylı finallerin Samsun’daki Süper Kupa mücadelesiyle sınırlı kalmaması futbol kamuoyuna, “Bu iş nereye gidiyor?” sorusunu sordurdu...

Tarih: 6 Ağustos 2017

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Maç: Beşiktaş-Konyaspor

Maça gelenlerde Passolig şartı yoktu. Başlama düdüğüyle birlikte tribünlerden gelen ses bombası, sis bombası ve meşalelerin yanı sıra sahaya atılan yabancı maddeler emniyeti, önlemleri sorgulattı. Bir taraftar sahaya girdi. Sahaya atılan bir bıçağı Ricardo Quaresma, yerden alarak hakem Fırat Aydınus’a verdi. Ayrıca karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Atiker Konyaspor taraftarı takımını kutlamak için sahaya inerken bunun üzerine kale arkasındaki Beşiktaş taraftarları da sahaya inmek istedi. Çok büyük olayların eşiğinden dönüldü.

Tarih: 31 Mayıs 2017

Stat: Yeni Eskişehir

Maç: Başakşehir-Konyaspor

Türkiye Kupası’nın finali de Süper Kupa gibi olaylıydı. Karşılaşmanın 30. dakikasında finalist Başakşehir’in taraftarları ev sahibi Eskişehirspor’un taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Taraftarların birbirine meşale ve patlayıcı maddeler atması üzerine yetkililer tribünlere müdahale ederken, hakem Fırat Aydınus da oyunu durdurdu. Polisin müdahalesiyle olaylar yatışırken, Eskişehirspor taraftarları da Konyaspor’a ayrılan tribünlere alındı ve mücadeleye devam edildi.

Tarih: 4 Haziran 2017

Stat: Antalya

Maç: Eskişehirspor-Göztepe

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maçta da tansiyon oldukça yüksekti. En riskli maç kategorisinde oynanan ve bu nedenle iki bin polis ve 800 özel güvenliğin görev yaptığı karşılaşmada stadyuma da çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde sokuldu. Maç esnasında yaşanan olaylar nedeniyle polis ve iki takım taraftarlarının da yaralandığı mücadele hakkında soruşturma başlatılırken, bu tehlikeli aletlerin stadyuma nasıl sokulduğu hâlâ anlaşılamadı. İlk 45 dakikaya eklenen 17 dakikalık uzatma dünya basınında da haberlere konu olmuştu