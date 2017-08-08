Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine götüren Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay maçın oynandığı Samsun’dan dönüş yolunda uçakta kulübün internet kanalına açıklamalarda bulundu.

Devraldıkları bayrağı biraz daha ileriye götürmek için çabaladıklarını söyleyen Akçay, 32 yıllık antrenörlük kariyerini Süper Kupa ile devam ettirdiği için onur duyduğunu belirtti. Akçay şöyle konuştu:

“Bence camianın beklediği ve hak ettiği de diyelim çünkü 3-4 yıldan beri toparlanma ve bir bütünlük, kurumsallaşma içerisinde olan bir Konyaspor var. Bizden önceki teknik heyetin de Aykut Hocanın da buna vermiş olduğu katkılarla bize devredilmiş olan bir bayrağı biz biraz daha ileriye götürmek için çabalıyoruz. Bu kupa o çabaların başlangıcıydı. Camia için hayırlı olur inşallah. Bizim için de çok onurlu bir geceydi. 32 yıldır antrenörlük yapıyorum kariyerimizi böyle bir kupayla devam ettirmiş olmak çok onurlu bir durum. Umarım kalpten ve yürekten çalışan her teknik adama nasip olur inşallah. Duygularımızı şu anda tahlil edip analiz etmek çok zor çünkü hala o duygu sarhoşluğu içerisinde olabilir insan. Yavaş yavaş belki yarından sonra daha neler yapabiliriz kafa yormak için bir süre daha beklemek lazım. Dediğim gibi camiaya hayırlı olsun. Emeği geçen, çalışan futbolcu arkadaşlarıma, Yönetim Kurulumuza arkadan bize destek olanlara, bizi izleyenlere, bizi gelip götüren, kollayanlara herkese selam olsun.”

“ÇOK İYİ ANALİZ ETMELİYİZ”

Süper Kupa Final mücadelesinde takımın ortaya koyduğu oyun ile ilgili görüşlerini açıklayan Akçay, elde edilen verilerin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akçay, “Burada bir duygu yoğunluğuyla gelen bir enerji ilavesi olabilir dediğim gibi bunları çok iyi analiz etmeliyiz. Maçın verilerine bakmalıyız. Ortaya çıkan fiziki değerleri bizim çalışmalarda elde ettiğimiz değerlerle karşılaştırmalıyız. Bu bizi biraz yanılgıdan alıkoyacak. Burada duygunun, arzunun bir aksiniyetin getirdiği yüksek bir enerji mi yoksa biz kapasitemizi buraya kadar çıkarabildik mi. Bunlar bizim için önemli veriler olacak. Onun için birkaç gün sonra gerçekle yüzleşeceğiz, neler olduğuna bir bakacağız. Ama en azından birkaç gün sevinelim istiyorum. Bir şeylerle ilgilenmek yerine bir tadına varalım. Herhalde yarın sabah da kupayla bir kahvaltı çayı içeriz” diye konuştu.