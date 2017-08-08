Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilköy Polat Rennaisance Hotel’de yapılan kura çekimine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, BSL Direktörü Samer Şenbayrak, Tahincioğlu Genel Müdür Yardımcısı Soner Akpınar, TBF ve kulüp yetkilileri katıldı. 16 takımın yer aldığı ve 30 hafta sürecek olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk hava atışı ise 7 Ekim’de yapılacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak’ta sona erecek.

ONAN: “GÜZEL BİR SEZON OLACAĞINA İNANIYORUM”

Açılış konuşmasını yapan TBF CEO’su Ömer Onan, “Çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Yeni sezon için buradayız. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ligimize yeni gelen Sakarya Büyükşehir Belediye ve Eskişehir Basket’e de başarılar diliyorum. İsim sponsorluğunda da çok güçlü bir aile ile birliktelik yaptık. Bu birliktelik kalitemizi yukarı çekecektik. Fair-play kuralları çerçevesinde sakatlıksız, çok güzel bir lig olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞENBAYRAK: “REKABET DOLU BİR LİGİMİZ VAR”

BSL Direktörü Samer Şenbayrak ise, yeni sezon öncesi tüm takımlara başarılar dileyerek, “Çok keyifli ve rekabet dolu bir ligimiz var. Buna örnek verecek olursak; 16 takımın yer aldığı ligde 11 takımımız Avrupa’da mücadele edecek. Geçen sene Euroleague Şampiyonu ligimizden çıktı. Bu Türk basketbolu için çok önemli bir olgu” diye konuştu.

Gerçekleşen kura çekimi sonrası ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Tofaş - Darüşşafaka Basketbol

Yeşil Giresun Belediyespor - Uşak Sportif

Trabzonspor - Beşiktaş Sompo Japan

Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya Büyükşehir Belediye

Eskişehir Basket - İstanbul Büyükşehir Belediye

Fenerbahçe Doğuş - Banvit

Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol