Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado ile anlaşma sağladı.Fenerbahçeli yöneticilerin Lucas Perez transferini bitirmek için Madrid'e gittiği iddia edilmişti fakat Sarı-Lacivertliler, bir başka İspanyol golcü Roberto Soldado'yu bitirdi.

SIRADAKİ HEDEF KENEDY

Salı sabahı İspanya'ya giden Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya, Soldado transferine son noktayı koyduktan sonra Londra'ya geçip Chelsea'den Kenedy transferini bitirecek.

30 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

32 yaşındaki İspanyol golcü, Valencia forması giyerken 30 milyon Euro rekor ücret ile Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olmuş, 2015 yılında ise 16 milyon euro'ya Villarreal'e gitmişti...

İspanyol golcü Roberto Saldoda Villareal formasıyla 56 maçta 13 gol attı...