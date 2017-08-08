Beşiktaş, yeni transferlerin yanı sıra iç transferde de imzaları atmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni anlaşma yapan siyah beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan'ın sözleşmesini yeniledi.Haber1903'ün edindiği bilgiye göre; önümüzdeki sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Tolgay Arslan ile 5 yıllık yeni anlaşma yapıldı.Siyah beyazlı oyuncu, 2022 yılına kadar Beşiktaş forması giyecek.
Tolgay Arslan'dan 5 yıllık imza
08.08.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, orta sahadaki yetenekli futbolcusu Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
Etiketler : Beşiktaş,Tolgay Arslan,
494785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494785.aspx
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