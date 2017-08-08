Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, yeni transferlerin yanı sıra iç transferde de imzaları atmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni anlaşma yapan siyah beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan'ın sözleşmesini yeniledi.Haber1903'ün edindiği bilgiye göre; önümüzdeki sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Tolgay Arslan ile 5 yıllık yeni anlaşma yapıldı.Siyah beyazlı oyuncu, 2022 yılına kadar Beşiktaş forması giyecek.