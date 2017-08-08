Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarına başladı. Antrenmanda sakatlanan Adriano ise çalışmayı yarıda bıraktı.

Atiker Konyaspor ile Süper Kupa’da karşılaşan ve 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Güne salonda yaptığı antrenmanla başlayan siyah-beyazlılar akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde topa çalıştı.

Yeni transfer Jeremain Lens de antrenmanda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Almanya'da ameliyat olan Atınç Nukan çalışmada yer almadı.

Antrenmanın ilk bölümüne bütün oyuncular katılırken Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ikinci bölümde yer almadı.

Brezilyalı Adriano sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası çalışmayı yarıda bıraktı ve tedavisine başlandı.