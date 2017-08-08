Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu transferde geri adım atmak zorunda kalan Roma, artık listesindeki diğer isimlere yönelecek.

Transfer döneminin başından bu yana ismi Roma ile anılan Riyad Mahrez, çok büyük bir sürpriz olmazsa yeni sezonda da Leicester City forması giyecek.

Roma Sportif Direktörü Monchi, Cezayirli oyuncunun transferi konusunda sergiledikleri yoğun çabaya karşın ingiliz kulübünün anlaşmaya yanaşmadığını söyledi.

Sassuolo'dan kiraladıkları defrel'in tanıtım toplantısında konuşan Monchi, "İyimser bir insanım. Ancak gerçek şu ki Roma olarak Mahrez'i transfer etmek için elimizden geleni yapmış olsak da karşı taraftan bir türlü ikna edemiyoruz" dedi.

35 Milyon Euro'luk son tekliflerinin de Leicester City tarafından geri çevrildiğini belirten Monchi, "Mahrez için Roma tarihinin transfer rekorunu kırmaya hazırdık. Leicester City'ye ciddi bir meblağ sunduğumuzu düşünüyorum. Ancak bu aşamadan sonra önceliğimiz mahrez değil. Bu transfer için gereken her şeyi yaptık ve artık yeni oyuncuları gündeme alma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Riyad Mahrez birkaç gün önce yaptığı açıklamada Roma'ya transferi konusunda kulübünün kendisine izin vermesini istemişti.