Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in yerine A millî takımın başına getirilen Mircea Lucescu, gurbetteki millî futbolcularla görüşmeye İtalya’dan başladı. Yardımcısı Tayfur Havutçu ile ilk olarak Milano’ya giden Rumen teknik adam Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Hakan’a, “Sen millî takım için en önemli oyunculardan birisin. Önümüzde de kritik maçlar var. Dünya Kupası’na gidebilmek için hepinize ihtiyacım var. Sadece yeni takımına değil, millî takıma da odaklanmanı istiyorum” dedi. Hakan ise “Başarı için elimizden geleni yapacağız” karşılığını verdi. Lucescu daha sonra Milano’da İnter’le transfer görüşmesinde bulunan Emre Mor ile bir araya geldi. Milano’dan Roma’ya geçip Cengiz Ünder’e de yeni takımında başarı dileyen Lucescu, “Benimle her türlü görüşü çekinmeden paylaşmanızı istiyorum” tembihinde bulundu. Lucescu, Almanya’da Yunus, Nuri, Kaan, Ömer Toprak’la görüştükten sonra İspanya’da da Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal’la bir araya gelecek. Bu görüşme sonrası Arda’nın millî takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.