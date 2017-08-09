Fatih Terim’in yerine A millî takımın başına getirilen Mircea Lucescu, gurbetteki millî futbolcularla görüşmeye İtalya’dan başladı. Yardımcısı Tayfur Havutçu ile ilk olarak Milano’ya giden Rumen teknik adam Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Hakan’a, “Sen millî takım için en önemli oyunculardan birisin. Önümüzde de kritik maçlar var. Dünya Kupası’na gidebilmek için hepinize ihtiyacım var. Sadece yeni takımına değil, millî takıma da odaklanmanı istiyorum” dedi. Hakan ise “Başarı için elimizden geleni yapacağız” karşılığını verdi. Lucescu daha sonra Milano’da İnter’le transfer görüşmesinde bulunan Emre Mor ile bir araya geldi. Milano’dan Roma’ya geçip Cengiz Ünder’e de yeni takımında başarı dileyen Lucescu, “Benimle her türlü görüşü çekinmeden paylaşmanızı istiyorum” tembihinde bulundu. Lucescu, Almanya’da Yunus, Nuri, Kaan, Ömer Toprak’la görüştükten sonra İspanya’da da Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal’la bir araya gelecek. Bu görüşme sonrası Arda’nın millî takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Lucescu Lejyonerler için tura çıktı
09.08.2017 - 07:21 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte ilk olarak Hakan Çalhanoğlu’nu ziyaret eden Rumen teknik adam, terapiye Emre Mor ve Cengiz Ünder’le devam etti
Etiketler : Lucescu Lejyoner,
494926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494926.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0