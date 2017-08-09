77. yılını kutlayan lacivert beyazlılarda her yıl geleneksel olarak düzenlenen baloya katılım yoğundu. Milletvekilleri, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, işadamları eski kulüp başkanları ve camianın önde gelen isimleri bir araya geldi.
'HEDEF ŞAMPİYONLUK'
Gecede bir konuşma yapan Sarıyer kulübü Başkanı Saffet Akkoyunlu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Gece asbaşkan Ferhat Göçer'in sahne almasıyla son buldu.
Sarıyer 77. yılında birlik ve beraberlik gecesi düzenledi
09.08.2017 - 09:00 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 2.Lig Kırmızı grupta şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve yaptığı transferlerle dikkati çeken Sarıyer'de birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.
77. yılını kutlayan lacivert beyazlılarda her yıl geleneksel olarak düzenlenen baloya katılım yoğundu. Milletvekilleri, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, işadamları eski kulüp başkanları ve camianın önde gelen isimleri bir araya geldi.
Etiketler : sarıyer,
494951 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494951.aspx
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Antalyaspor
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3
Konyaspor
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4
Alanyaspor
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0
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5
Beşiktaş
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6
Bursaspor
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0
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7
Evkur Yeni Malatyaspor
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8
Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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0
12
K.D.Ç. Karabük
0
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0
0
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13
Kasımpaşa
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0
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14
Kayserispor
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Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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17
Sivasspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
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Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
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0
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0
3
Altınordu
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0
0
0
0
0
0
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Balıkesirspor
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0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
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0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
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0
0
0
0
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7
Ç. Rizespor
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0
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8
Denizlispor
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0
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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0
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11
Gaziantepspor
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0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
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0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
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0
0
14
İstanbulspor
0
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0
0
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15
Manisaspor
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0
16
MKE Ankaragücü
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0
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0
0
17
Samsunspor
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0
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0
0
0
0
18
Ümraniyespor
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0
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0
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