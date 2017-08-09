Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

77. yılını kutlayan lacivert beyazlılarda her yıl geleneksel olarak düzenlenen baloya katılım yoğundu. Milletvekilleri, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, işadamları eski kulüp başkanları ve camianın önde gelen isimleri bir araya geldi.

'HEDEF ŞAMPİYONLUK'

Gecede bir konuşma yapan Sarıyer kulübü Başkanı Saffet Akkoyunlu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Gece asbaşkan Ferhat Göçer'in sahne almasıyla son buldu.