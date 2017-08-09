Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Erzincan karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U-21 takımında forma giyen genç futbolcu Berkan Ercan’a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle yere düşerek kafasını vurdu. Genç futbolcu takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından tomografisi çekilen genç futbolcunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç futbolcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Genç futbolcuya otobüsün kapısı çarptı, durumu ağır
09.08.2017 - 12:30 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivasspor’un U-21 takımında forma giyen 21 yaşındaki Berkan Ercan, antrenman sonrası takım otobüsünün kapısının çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Erzincan karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U-21 takımında forma giyen genç futbolcu Berkan Ercan’a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle yere düşerek kafasını vurdu. Genç futbolcu takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Sivasspor U-21,Berkan Ercan,takım otobüsü,
495006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495006.aspx
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Antalyaspor
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Konyaspor
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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Bursaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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Gençlerbirliği
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Trabzonspor
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
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Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
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1
Adana Demirspor
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0
0
0
0
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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BŞB Erzurumspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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İstanbulspor
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MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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