Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Erzincan karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U-21 takımında forma giyen genç futbolcu Berkan Ercan’a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle yere düşerek kafasını vurdu. Genç futbolcu takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.



BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından tomografisi çekilen genç futbolcunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç futbolcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.