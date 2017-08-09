Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlılar, Kongolu kanat oyuncusu ve kulübü Admira Wacker ile prensip anlaşmasına vardı.Dzon Delarge'nin, Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Dzon Delarge Bursaspor'da
09.08.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.
Etiketler : Süper Lig ekiplerinden Bursaspor,Dzon Delarge,
495017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495017.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
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Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
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0
0
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2
Antalyaspor
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3
Konyaspor
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0
0
4
Alanyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
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0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
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0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
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0
0
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8
Fenerbahçe
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0
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9
Galatasaray
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0
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0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
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0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
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0
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0
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0
18
Trabzonspor
0
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
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0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
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0
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0
10
Eskişehirspor
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0
0
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0
0
11
Gaziantepspor
0
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0
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0
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0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
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0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
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0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
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0
15
Manisaspor
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0
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0
0
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0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
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