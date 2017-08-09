Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Dzon Delarge ve kulübüyle prensipte anlaştı.AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlılar, Kongolu kanat oyuncusu ve kulübü Admira Wacker ile prensip anlaşmasına vardı.Dzon Delarge'nin, Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.